La Cina è il più grande mercato automobilistico del mondo e un mercato chiave per Tesla. Per questo la società vuole essere al centro delle conversazioni in questi ambienti economici.

Una strategia che potrebbe essere nuovamente messa in gioco nei prossimi giorni. Il magnate della tecnologia sta pianificando una visita in Cina e sta cercando di incontrare il premier Li Qiang durante questo viaggio, secondo Reuters.

La visita potrebbe avvenire già nel mese di aprile, ha riferito Reuters, citando fonti anonime vicine alla vicenda. Il capo del produttore di veicoli elettrici con sede ad Austin, in Texas, sarebbe in attesa di una risposta dallo staff di Li sulla sua disponibilità, per confermare le date della sua visita.

Un probabile viaggio di Musk in Cina avverrebbe tra le crescenti tensioni tra Washington e Pechino, che si sono evolute in una sorta di guerra tecnologica. Pechino sta anche cercando di attrarre investitori e imprese straniere, mentre l’economia cinese cerca di risollevarsi dopo anni di covid-19, segnati dal lockdown che ha visto il Paese tagliato fuori dal mondo.

Un probabile successore cinese

Nei giorni scorsi, Tim Cook, CEO di Apple è stato in visita in Cina e accolto da Li, diventato Premier il mese scorso. Li sta guidando gli sforzi del Paese per convincere le aziende internazionali a continuare ad investire in Cina.

Inoltre l’azienda possiede una fabbrica a Shanghaim, uno stabilimento che produce i suoi due modelli più popolari, la Model 3 e la Model Y. La fabbrica ha una capacità produttiva di oltre 750.000 veicoli all’anno.

Il successo di Shanghai ha incoraggiato Musk a includere l’ex capo delle operazioni in Cina nella short list dei suoi potenziali successori. Tom Zhu è ora il leader della produzione dell’azienda.