Un nuovo sconto applicato su Amazon riesce indubbiamente a sgretolare il prezzo di interessanti auricolari true wireless, originariamente in vendita ad un valore di listino che si aggirava attorno ai 40 euro, ed oggi raggiungibili con una spesa finale che non supera i 14 euro.

Auricolari true wireless in promozione su Amazon

Volete dei nuovissimi auricolari true wireless? allora dovete acquistarli subito su Amazon, perché potrete mettere le mani sui JLab Go Air, un prodotto che viene finalmente scontato del 63%, con una spesa finale da sostenere che equivale a soli 14,99 euro, partendo comunque da un listino che sale fino a 39,99 euro (LINK).

Da un punto di vista puramente estetico, le cuffiette in questione sono simili a tante altre, sono completamente in-ear, presentano un form factor di relative grandi dimensioni, e vengono commercializzate con la più classica custodia di ricarica. Al loro interno trova posto un driver da 8 mm al neodimio, in grado di raggiungere un volume massimo più che sufficiente per utilizzi anche all’aria aperta, mantenendo comunque inalterato il livello di dettaglio complessivo. Ciò che le rende speciali, oltre al prezzo finale di vendita, è anche sicuramente la possibilità di personalizzare il suono, appoggiandosi al comodissimo equalizzatore, raggiungibile tramite l’applicazione mobile dedicata.

La batteria ha una buona durata complessiva, dati alla mano dovrebbe garantire fino a 20 ore di riproduzione, sfruttando anche i cicli di ricarica garantiti dalla relativa custodia.