WhatsApp, GRANDISSIMO problema per gli utenti ma anche un nuovo aggiornamento

Durante gli ultimi giorni gli utenti Android hanno segnalato una situazione al limite per quanto riguarda WhatsApp. Più in particolare la versione beta della celebre applicazioni di messaggistica avrebbe comportato una novità davvero preoccupante. Una notifica infatti avrebbe informato gli utenti che la versione di WhatsApp alla quale si stavano riferendo risultasse obsoleta. Questo comporta dunque il passaggio alla versione stabile maniera obbligatoria per non avere problematiche nell’utilizzo di WhatsApp.

Andando ad aprire infatti l’applicazione gli utenti si sono ritrovati davanti una situazione non migliorata visto che hanno ricevuto in più situazioni il messaggio che ha impedito di andare poi diretti verso le solite chat. Questo è quanto recitato dal testo spuntato fuori:

“Questa versione di WhatsApp è diventata obsoleta il 27 Mar 2023. Tocca “Scarica” qui sotto per ottenere l’ultima versione da Google Play Store.”

Ricordiamo che tale situazione è stata estesa fortunatamente solo alla versione beta di WhatsApp, per cui gli utenti con la versione stabile non sono interessati da tale problematica.

WhatsApp in pianta stabile sta per portare un nuovo aggiornamento che copia una funzione di Telegram

Dopo averlo richiesto a gran voce, gli utenti molto probabilmente a breve avranno l’aggiornamento che stavano aspettando. WhatsApp infatti si sta preparando a rilasciare il nuovo update che consentirà a tutti di poter modificare i messaggi anche dopo il loro invio.

Sarà così possibile porre rimedio agli errori di scrittura in un determinato messaggio, riuscendo quindi ad evitare fraintendimenti e problematiche varie. Per ora non si sa quando sarà rilasciato ufficialmente l’aggiornamento ma molto probabilmente manca davvero poco.