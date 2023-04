Vodafone, le offerte di aprile distruggono TIM con 200GB in 5G

Il periodo dei gestori mobili sembra essere proprio questo, viste le tante offerte messe sul piatto. Tra quelli più attivi sotto questo punto di vista c’è sicuramente Vodafone, gestore che ormai non ha più nulla da dimostrare dopo aver raggiunto le più alte vette non solo in Italia. In Europa infatti questo viene considerato come il miglior provider in assoluto, soprattutto per quanto riguarda la rete mobile equamente diffusa in tutto il continente o quasi.Vodafone infatti sta riuscendo a portare avanti un grande processo di diffusione della rete 5G, cosa che viene concessa anche nelle tue offerte che il pubblico può scegliere qualora dovesse ricevere una chiamata o un messaggio da parte del provider.

Vodafone è l’esempio di come si recuperano i vecchi clienti: sono arrivate due offerte invidiabili da qualsiasi altro gestore

Una volta invitati al rientro, gli utenti potranno avere a propria disposizione soluzioni molto interessanti per i prezzi e soprattutto per i contenuti proposti. Infatti Vodafone ha optato questa volta per una diminuzione sensibile dei prezzi e per un aumento dei contenuti abbastanza significativo. La nuova gamma che nasce ufficialmente e che riesce a portare di nuovo il nome del provider in alto è quella che prende il nome di Silver.

Sono due le offerte, le quali tra loro non cambiano per quanto concerne il nome ma solo per quanto riguarda contenuti e prezzo finale. Hanno dei punti in comune, soprattutto per quanto riguarda i messaggi e i minuti per le chiamate, che sono senza limiti verso tutti i gestori. Per quanto riguarda invece la rete Internet, ugualmente in 5G in entrambe le situazioni, la prima offre 150 giga per navigare in Internet, mentre la seconda arriva addirittura a 200 giga. Ricordiamo che per poter sottoscrivere un’offerta del genere, bisognerà che Vodafone contatti personalmente gli utenti, con un messaggio o con una chiamata.