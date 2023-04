Il nuovo ed attesissimo foldable Vivo X Fold 2 arriverà il prossimo mese, ma in queste ore i rappresentanti dell’azienda hanno mostrato il dispositivo in occasione della partecipazione dell’azienda al Forum Boao.

Il Vivo X Fold 2 segue il design generale dei precedenti pieghevoli di Vivo, ma secondo le prime informazioni sarà significativamente più leggero rispetto ai precedenti X Fold e X Fold+. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vivo X Fold 2: l’azienda lo mostra in anteprima

Il nuovo dispositivo pieghevole sarà di colore rosso e avrà un’isola fotocamera circolare su cui possiamo vedere solo tre obiettivi e un flash LED. Il trio di fotocamere include un obiettivo principale da 50 megapixel (Sony IMX866, apertura F/1.8, OIS e V2 ISP). Si dice che le altre due fotocamere abbiano sensori Sony IMX663 da 12 megapixel.

Si prevede che lo schermo interno sia un Samsung E6 AMOLED con risoluzione 1440p e un refresh rate fino a 120Hz. Il dispositivo viene fornito chiaramente con due scanner di impronte digitali sotto lo schermo: uno sul display di copertura, un altro sullo schermo pieghevole nell’angolo in basso a destra. Si tratta di una vera e propria novità per uno smartphone pieghevole.

Anche se manca ancora l’annuncio ufficiale, il vivo X Fold 2 è oggi protagonista anche di un video unboxing pubblicato su Weibo in cui viene mostrato da ogni angolazione. Manca ancora qualche settimana all’annuncio ufficiale, previsto per il prossimo aprile, non ci resta quindi che attendere per scoprire maggiori dettagli.