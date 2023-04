Unieuro AFFONDA Expert ed Euronics con prezzi al 60% sugli smartphone

Avete già dato un’occhiata al nuovo volantino che riguarda il mondo dell’elettronica secondo Unieuro? Probabilmente è il momento di farlo proprio per non perdere l’opportunità di portare a casa dei pezzi pregiati a prezzi molto vantaggiosi.

Unieuro non si fa battere dalla concorrenza e propone prezzi invidiabili, ecco cosa potete acquistare con un gran risparmio

La concorrenza sta tentando in tutti i modi di battere Unieuro, ma a quanto pare il colosso risponde in maniera più che positiva con nuove offerte che riguardano soprattutto il mondo della tecnologia. Il nuovo volantino del mese di aprile vede infatti al suo interno degli sconti eccezionali che agevolano nettamente tutte le persone che vogliono in ogni modo acquistare tecnologia, magari anche dilazionando il proprio pagamento scegliendo i tassi agevolati.

Le offerte più interessanti arrivano da parte del mondo Apple, il quale vede infatti il suo dispositivo iPhone 14 Plus nella variante da 128 giga di memoria interna ad un prezzo di soli 999 euro. Segue poi anche un’altra proposta molto celebre a Cupertino, ovvero un Apple Watch Series 8 da 45 mm di diametro. Il prezzo è di 469 €.

Ricordiamo inoltre che tutte le persone che sceglieranno di acquistare presso Unieuro, potranno avere due anni di garanzia. Tale opportunità potrà essere anche estesa con un piccolo supplemento.