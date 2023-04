PS5 è in forte sconto su Amazon, finalmente gli utenti la possono acquistare risparmiando non poco sull’acquisto in questi giorni, con un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, adatto per indurre un elevato livello di risparmio per tutti.

PS5, il primo sconto su Amazon è da non perdere

Finalmente anche PS5 è in sconto su Amazon, la nuovissima campagna promozionale prevede la possibilità di accedere alla console più amata e discussa dagli utenti di tutto il mondo, pagandola meno del previsto. La variante attualmente in promozione prevede il bundle Console + God of War Ragnarok, ad uno dei prezzi più bassi di sempre: soli 569 euro, contro i 619 euro previsti di listino (LINK PER ACQUISTARE).

Parlare delle specifiche tecniche del prodotto in questione è quasi superfluo, si tratta della console Sony di nuova generazione, un dispositivo di altissima qualità, finalmente disponibile con scorte più che sufficienti per soddisfare la crescente richiesta da parte dei consumatori di tutto il mondo. Sono state superate le difficoltà nascenti di scorte, che purtroppo hanno fatto la fortuna degli scalper globali. Nel pack troverete il joystick, in variante singola, ed appunto GoW Ragnarok, uno dei titoli più belli e discussi degli ultimi anni. Che dire, è arrivato il momento di iniziare a giocare.