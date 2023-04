iPhone scontati quasi al 75% del prezzo originale di listino, questa è in sintesi la nuovissima campagna promozionale di casa MediaWorld che promette un risparmio assolutamente degno di nota per tutti coloro che vogliono acquistare la tecnologia in questo periodo.

Spendere poco con MediaWorld è decisamente più semplice di quanto avreste mai pensato, infatti sono disponibili tantissimi prezzi bassi in esclusiva, con acquisti effettuabili tranquillamente nei negozi fisici, oppure anche online tramite il sito ufficiale dell’azienda. Quest’ultimo rappresenta il punto di partenza ideale su cui fare affidamento nell’ottica comunque di acquistare alle stesse cifre, senza doversi spostare dal divano di casa propria.

MediaWorld, le offerte sono da primi della classe, ecco tutti i prezzi bassi

Grandi sconti per tutti gli utenti da MediaWorld, con una campagna promozionale che riserva non poche sorprese a coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Sono innumerevoli i prodotti di fascia alta in promozione, si parte dal top dei top, il Samsung Galaxy S23 Ultra, acquistabile dai consumatori alla cifra finale di 1349 euro, senza comunque dimenticarsi di Galaxy Z Flip4, disponibile a 849 euro, oppure anche di un dispositivo leggermente più datato, quale è il Samsung Galaxy S22, il cui prezzo finale non va oltre i 699 euro.

Tutti gli utenti che invece sono alla ricerca, ad esempio, di un prodotto di casa Xiaomi, potranno pensare di acquistare il bellissimo Xiaomi 12, il cui prezzo attuale è di soli 499 euro (sempre no brand).