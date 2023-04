La SIM è una piccola carta che contiene un chip. Affinché il tuo smartphone funzioni, devi inserirne una al suo interno. Ciò ti consente di effettuare o ricevere chiamate e inviare messaggi.

La scheda SIM nel telefono contiene molte informazioni. Ciò include i dati che indicano che sei autorizzato a effettuare chiamate e inviare messaggi. Senza questa, puoi utilizzare lo smartphone solo per attività come l’accesso al web su una rete Wi-Fi o scattare foto.

Quando si verifica un caso di SIM Swapping significa che è stato preso il controllo del tuo telefono e del contratto della tua scheda.

Per rubare il tuo numero, i truffatori iniziano raccogliendo quante più informazioni personali su di te che riescono a trovare online e di persona.

Ecco come funziona la truffa

Poi, chiamano il tuo gestore di telefonia mobile, impersonandoti e affermando di aver perso o danneggiato la tua scheda SIM. Quindi chiedono al servizio clienti di attivare una nuova carta SIM in possesso del truffatore. Questo porta il tuo numero di telefono sul dispositivo del criminale, che contiene la carta SIM del truffatore. Una volta che il tuo operatore ha completato questa richiesta, tutte le telefonate e i messaggi che dovrebbero arrivare a te andranno invece al dispositivo del truffatore.

In che modo i truffatori sono in grado di rispondere alle domande di sicurezza poste dal tuo gestore di telefonia mobile e come possono fornire le informazioni personali richieste dal rappresentante del servizio clienti del tuo provider quando cercano di determinare se sei tu dall’altra parte del telefono?

È qui che i truffatori di dati raccolti su di te tramite e-mail phishing, malware o ricerche sui social media diventano utili.

Alcuni potrebbero anche acquistare le tue informazioni personali e finanziarie sul dark web. Questo fornirebbe le informazioni di cui hanno bisogno per far funzionare con successo la loro truffa.