Un abbonamento Amazon Prime offre ai suoi membri molti vantaggi, ma uno di quelli migliori e più popolari riguarda spedizione gratuita in due giorni. La comodità degli acquisti consegnati direttamente a casa tua, a volte solo entro poche ore dall’ordine, vale da solo il costo annuale del Prime.

I membri non Prime devono ordinare almeno 25 euro di articoli idonei per ottenere la spedizione gratuita e non è garantito che gli ordini arrivino entro due giorni. Se ordini di meno, ti verrà addebitata una tariffa di spedizione, che varia in base al peso della spedizione e alla velocità selezionata.

Quanto costa la spedizione in 2 giorni su Amazon senza Prime?

Ad esempio, facciamo finta di voler ordinare un cavo USB. In genere costa una decina di euro, con la spedizione gratuita di due giorni per i membri di Amazon Prime.

Poiché l’importo dell’ordine è inferiore a 25 euro, i membri non Prime dovranno pagare intorno i 5 euro per la spedizione standard e 10 per quella in due giorni. Naturalmente, tale costo può variare a seconda della posizione, del peso della spedizione e del venditore Amazon.

Supponendo che 10 sia il costo medio della spedizione in due giorni, se opti per la spedizione in due giorni su due ordini inferiori a 25 in un mese, un abbonamento annuale ad Amazon Prime sarebbe comunque più economico.

Questo non tiene nemmeno conto di tutti i vantaggi e vantaggi inclusi in Prime, come l’accesso a Prime Video e le offerte del Prime Day.

Se ti trovi in Italia e sei disposto a pagare la tariffa annuale, avrai a disposizione diverse opzioni di spedizione, tutto l’anno.