ho. Mobile ad aprile distrugge TIM con offerte da 200GB a prezzi SHOCK

Una nuova offerta è disponibile come è possibile notare direttamente sul sito ufficiale di ho. Mobile. I prezzi sono bassi in tutte le opportunità che sceglierete, ma sembra che la più presa di mira in quest’ultimo periodo sia senza dubbio la Promo che sta passando anche in TV tramite le varie pubblicità.

Scegliere ho. Mobile significa risparmiare ed avere allo stesso tempo davvero tutto: ecco i contenuti

ho. Mobile concede infatti al pubblico, anche se non a tutti, una soluzione che costa 9,99 € al mese per sempre, senza rimodulazioni future. L’offerta in questione consente nella sua completezza di avere chiamate illimitate verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e all’estero, messaggi senza limiti verso tutti e 230 giga per connettersi ad Internet utilizzando il 4G+ che si poggia su rete Vodafone. Ovviamente non tutti potranno avere questa grande opportunità, visto che il provider limita la scelta di questa offerta solo ad alcuni utenti provenienti da determinati gestori. La promo da 230 giga di ho. Mobile è destinata infatti solo a coloro che scelgono di abbandonare i seguenti gestori mobili: iliad, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile ed alcuni altri operatori virtuali.

Ricordiamo che l’esperienza del 4G sarà davvero eccezionale con il 98% di copertura sull’intero territorio italiano. Inoltre gli utenti potranno anche appoggiarsi ad un’applicazione ufficiale che sarà estremamente semplice e soprattutto soddisfacente per i servizi che offre. Il gestore ricorda inoltre che ci sono 30 giorni di tempo per essere soddisfatti della propria esperienza, dopo i quali sarà possibile richiedere un rimborso qualora il tutto non avesse rispettato le aspettative.