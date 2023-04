A partire da ieri 1° aprile 2023 per tutte le nuove attivazioni dell’offerta Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese vengono messi a disposizione 100 Giga di traffico dati, ovvero un bundle minore rispetto a prima.

Nel frattempo, è stata lanciata la nuova Fastweb Mobile Full con 200 Giga a 8,95 euro al mese. Scopriamo insieme cosa propone l’offerta Full nel dettaglio.

Fastweb Mobile Full con 120 Giga di traffico

In queste ultime settimane, per Fastweb Mobile con 150 Giga a 7,95 euro al mese era presente una scadenza al 31 Marzo 2023, con relativo countdown sul sito dell’operatore. Ora è stata sostituita da una nuova versione dell’offerta che include come detto 100 Giga di traffico dati, sempre a 7,95 euro al mese. Oltre a questa novità, come già accennato, a partire da ieri 1° Aprile 2023 è disponibile anche una nuova offerta denominata Fastweb Mobile Full, in questo caso con 200 Giga a 8,95 euro al mese.

Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto al costo di 8,95 euro al mese. Disponibile anche l’offerta Maxi, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 300 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto al costo di 11,95 euro al mese.

In caso di attivazione online o tramite Servizio Commerciale 146, per effettuare l’acquisto è previsto un costo iniziale pari a 17,95 euro con Fastweb Mobile, 18,95 euro con Fastweb Mobile Full e 21,95 euro con Fastweb Mobile Maxi, in ogni caso composto da una prima ricarica per coprire il primo mese dell’offerta e dal costo della nuova SIM pari a 10 euro.