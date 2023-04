Il telefono squilla ed è un numero che non riconosci. Sei curioso, ma non vuoi rispondere o richiamare se si tratta di un operatore di telemarketing o di un truffatore. Quindi ecco alcuni modi per indagare su chi ti sta chiamando con l’anonimo.

Potresti aver notato che tutto il mondo ha un problema con le chiamate truffa. I truffatori hanno rubato quasi 30 miliardi nel 2021, un fenomeno che quindi non scomparirà presto. Se ricevi una chiamata anonima, ci sono alcuni modi per sapere se è legittima o meno.

Sapevi che ci sono numeri che puoi comporre per ricomporre le ultime chiamate, anche se sono anonime?

Il primo è *69, che traccia il numero dell’ultima persona che ti ha chiamato. Funziona anche per le chiamate anonime o nascoste, quindi puoi ottenere il numero di telefono e l’ora esatta in cui hanno chiamato.

Una volta che hai quel numero di telefono nascosto, puoi bloccarlo sul tuo telefono, in modo che non possa più chiamarti.

Un espediente molto utile

La composizione *69 può anche darti la possibilità di richiamare un numero subito, quindi se vuoi affrontare una persona che ti ha truffato, puoi farlo.

Un altro numero che puoi utilizzare per rintracciare una chiamata è *57. Questo è il numero da utilizzare se ritieni che un chiamante truffa o spam ti stia molestando. *57 ti dà il numero di telefono e le informazioni sulla chiamata, anche *69 lo fa, ma va ben oltre.

Quando componi *57, le informazioni che ottieni vengono trasmesse alla polizia. Il tuo servizio telefonico registrerà una chiamata *57 in un modo speciale, in modo che le autorità possano individuare più facilmente chi ti sta molestando e arrestarlo.

Dovresti anche chiamare la polizia subito dopo una chiamata *57 con un registro scritto delle chiamate del tuo molestatore in modo che la polizia possa agire. Se ritieni che un chiamante anonimo ti stia contattando troppo spesso, vale la pena utilizzare questo numero; in caso contrario, usa *69.