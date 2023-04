Esistono diversi modi per eseguire il tethering su Android, ma il tipo di connessione che dovrai utilizzare dipenderà dalle esigenze e dal gestore di telefonia mobile.

Il tethering è l’atto di condividere la connessione dati mobile del tuo telefono con un altro dispositivo, come il tuo laptop o tablet.

E’ utile quando sei da qualche parte e non hai accesso al Wi-Fi, ma hai accesso ai dati cellulari e vuoi fare qualcosa sul tuo computer invece che sul tuo telefono.

A seconda del tuo operatore, questo potrebbe o meno costarti denaro. In Italia, la maggior parte dei principali operatori non addebita costi aggiuntivi per il tethering.

In ogni caso è possibile aggirare queste restrizioni installando e utilizzando un’app di tethering di terze parti o sbloccando la funzione di tethering integrata di Android tramite root. Tuttavia, il tuo operatore potrebbe notare che stai effettuando il tethering e potrebbe addebitanrti la tariffa standard.

Naturalmente, si applicano i limiti e le tariffe standard per i dati. Ad esempio, se il tuo operatore fornisce 2 GB di dati al mese e 3 GB tra il tethering e il normale utilizzo dello smartphone, sarai soggetto alle condizioni del tuo piano (addebiti aggiuntivi o limitazione della velocità).

E bisogna anche dire che consuma rapidamente la carica della batteria. Quando non utilizzi attivamente la funzione, dovresti disabilitarlo per risparmiare energia sul tuo telefono e mantenere la batteria più a lungo.

Tipi di tethering

Tethering Wi-Fi: trasforma il tuo telefono in un piccolo hotspot. Puoi creare una rete Wi-Fi a cui ti connetti con il tuo computer, ma la batteria si scaricherà più velocemente.

Tethering Bluetooth: il tethering Bluetooth è significativamente più lento del Wi-Fi, ma consuma meno batteria. Puoi anche collegare un solo dispositivo alla volta tramite Bluetooth. Probabilmente non vale la pena usarlo a meno che tu non stia davvero cercando di allungare la durata della batteria.

Tethering USB: il tethering USB ha le velocità più elevate, ma devi collegare il telefono al laptop con un cavo USB. La batteria del tuo telefono non si scaricherà perché assorbirà energia dalla porta del tuo computer.