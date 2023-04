I nuovi prezzi bassi lanciati da Comet sono stati ideati per lasciare letteralmente a bocca aperta gli utenti, tantissimi sconti vi attendono proprio in questi giorni, in modo da avere libero accesso ai migliori prodotti in circolazione, senza doversi minimamente preoccupare delle conseguenza.

Coloro che vogliono acquistare un nuovo prodotto da Comet, ad ogni modo, devono sapere che l’acquisto può essere tranquillamente completato nei negozi fisici, come anche online sul sito ufficiale. Le differenze sono pressoché inesistenti, gli stessi prodotti possono essere acquistati, in modo inoltre di avere la possibilità di ricevere la merce gratuitamente a domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse raggiungere un valore superiore ai 49 euro.

Comet, tutti gli sconti del volantino sono da impazzire

Festival di sconti da Comet, attivo fino al 12 Aprile, con tantissime occasioni per tutti per spendere decisamente poco su ogni singolo acquisto effettuato. I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, ed altrettanto vari tra di loro, come testimonia ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 11S, disponibile al prezzo di soli 199 euro, già presente in prima pagina.

Non mancano chiaramente innumerevoli sconti applicati su alcuni top di gamma, quali possono essere ad esempio Galaxy S23, in vendita a 899 euro, oppure anche il Galaxy S22, il cui prezzo è finalmente ridotto a soli 649 euro. Nel mentre è possibile anche acquistare il nuovissimo Galaxy A54 a 569 euro, oppure Galaxy A34 a 469 euro, Galaxy A14 a 209 euro, Galaxy A13 a 189 euro ed un numero impressionante di altri sconti speciali.