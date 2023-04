Le automobili elettriche sono dei veicoli sempre più diffusi per le strade delle nostre città. Basti pensare che nel 2022 sono state immatricolate in Italia 117.483 (8,8%) auto elettriche.

I numeri sono destinati a crescere perché i veicoli elettrici rappresentano la scelta green del futuro per una circolazione più pulita.

In realtà le automobili elettriche non sono i veicoli principali che circolano nel nostro Paese, e anzi spesso i nuovi acquisti non riguardano l’elettrico. I problemi che non permettono il massiccio acquisto di questi veicoli sono sicuramente il costo troppo elevato e la mancanza di infrastrutture adeguate per la ricarica della batteria.

A tal proposito, in questo articolo esploreremo proprio i problemi legati alla batteria e come ricaricare un’automobile elettrica nel modo corretto senza danneggiarla.

Come caricare la batteria senza danneggiarla

Le batterie impiantate nei veicoli elettrici sono agli ioni di litio e hanno una vita media, se utilizzate correttamente, di circa 8 anni.

Per evitare di danneggiare precocemente la batteria delle vostre auto basta seguire 4 semplici consigli: