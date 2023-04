CHATGPT è di nuovo accessibile in Italia e gratuitamente sfruttando una nuova semplice procedura disponibile per PC, smartphone e tablet. Per accedere nuovamente all’intelligenza artificiale sarà sufficiente sfruttare il browser Opera o utilizzare una VPN.

Metodo N.1 per accedere a ChatGPT dall’Italia utilizzando Opera Browser

Opera Browser disponibile per Windows, Android e iOS integra al suo interno una VPN gratuita che si collega ad un Paese estero e proprio questa semplice procedura permette di superare i controlli e accedere nuovamente a CHATGPT in Italia.

Usare la VPN su computer (Windows, Mac e Linux)

Se stai usando Opera come browser sul tuo computer, sia esso Windows, Mac o Linux, puoi attivare facilmente la funzione VPN seguendo questi passaggi: vai nel menu (la “O” in alto a sinistra) > Impostazioni > Avanzate > Funzionalità e attiva l’interruttore accanto a VPN.

Dopo aver attivato la VPN, noterai un pulsante “VPN” blu in alto a sinistra nel browser. Cliccandoci sopra, potrai attivare/disattivare la funzione VPN o selezionare il server a cui connetterti tra America, Asia e Europa.

Utilizzare la VPN su smartphone Android

Opera è un eccellente browser Android che include diversi extra interessanti, come la modalità notte, la traduzione automatica e la funzione Chromecast. Tra queste funzioni, c’è anche la VPN illimitata gratuita. Per attivare la VPN di Opera per Android, accedi al menu (icona in basso a destra) > VPN > attiva l’interruttore Attivo. In questa sezione, se desideri navigare sempre utilizzando la VPN, ti suggeriamo di deselezionare l’opzione “Usa la VPN solo per le schede riservate”. Una caratteristica interessante è la possibilità di disattivare la VPN durante le ricerche per ottenere risultati più pertinenti. Questa opzione si trova sempre nel menu > VPN.

Di default, Opera VPN ti collegherà al server più veloce disponibile, ma attraverso le impostazioni potrai scegliere tra tre diverse località: America, Asia e Europa.

Utilizzo della VPN su iPhone

Purtroppo, Opera per iOS non integra la funzione VPN, il che significa che non puoi attivare la VPN su Opera per iPhone. Se cerchi un browser con VPN per il tuo smartphone Apple, dovrai considerare altre opzioni, come ad esempio Aloha Browser.

Accesso a CHATGPT con Opera Browser

Una volta attivata la VPN si potrà nuovamente accedere al sito di OpenAI e utilizzare CHATGPT in Italia. Esiste anche un metodo alternativo che sfrutta una VPN più professionale.

Metodo N.2 per accedere a ChatGPT dall’Italia utilizzando NordVPN

In questa guida, vi mostreremo come aggirare il blocco utilizzando NordVPN, un servizio di Virtual Private Network (VPN) affidabile e sicuro.

Passo 1: Scegliere NordVPN come fornitore di servizi VPN

NordVPN è uno dei migliori servizi VPN disponibili sul mercato, con oltre 5.000 server in più di 60 paesi. Offre crittografia di livello militare, una politica di zero log e funzioni avanzate come il kill switch e la protezione dalle perdite DNS. Per utilizzare NordVPN, è necessario sottoscrivere un piano e registrarsi sul sito ufficiale tramite questo link: https://go.nordvpn.net/

Passo 2: Installare e configurare NordVPN

Una volta scelto un piano, scaricate e installate l’app NordVPN sul dispositivo che desiderate utilizzare per accedere a ChatGPT:

Andate sul sito di NordVPN e scaricate l’app per il sistema operativo del vostro dispositivo (Windows, macOS, iOS, Android, Linux, ecc.). Seguite le istruzioni fornite per installare l’app. Avviate l’app NordVPN e accedete utilizzando le credenziali del vostro account.

Passo 3: Connettersi a un server NordVPN

Dopo aver installato e configurato l’app NordVPN, potete connettervi a un server VPN per bypassare il blocco geografico:

Avviate l’app NordVPN sul dispositivo, se non è già in esecuzione. Nell’interfaccia utente di NordVPN, scegliete un paese al di fuori dell’Italia per connettervi a un server VPN. Potete utilizzare la mappa o l’elenco dei server per trovare la posizione ideale. NordVPN stabilirà una connessione sicura con il server selezionato e il vostro traffico Internet sarà instradato attraverso di esso, facendo apparire il vostro indirizzo IP come proveniente dal paese del server VPN.

Passo 4: Accedere a ChatGPT

Ora che siete connessi a un server VPN, dovreste essere in grado di accedere a ChatGPT senza problemi. Basta aprire il browser web e andare al sito o all’app che fornisce il servizio di chat basato su GPT. Poiché il traffico Internet viene instradato attraverso il server VPN, il blocco geografico imposto dal Garante per la Privacy sarà aggirato e il servizio sarà accessibile.