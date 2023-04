Apple iPhone 13 può essere acquistato su Amazon ad un prezzo fortemente scontato, decisamente più basso del normale e di quanto vi sareste mai immaginati, proprio per l’eccellente risparmio che l’azienda riesce a frapporre, data anche la natura di Ricondizionato del modello in questione.

Apple iPhone 13, la promozione è irrinunciabile

Il bellissimo Apple iPhone 13 può essere acquistato dagli utenti, nella ricondizionata, ad un prezzo assolutamente da primato, infatti al giorno d’oggi tutti possono mettere le mani sulla variante da 128GB di memoria interna, alla spesa finale di soli 634 euro, godendo così di uno sconto effettivo superiore ai 200 euro (LINK ACQUISTO).

Occasione assolutamente da non perdere se anche voi, come molti del resto, stavate aspettando il momento giusto per accedere all’acquisto di uno dei migliori dispositivi ancora oggi in circolazione. La variante, come anticipato, è ricondizionata, ciò sta a significare che si tratta di un modello riconsegnato da un utente, eventualmente sistemato dal centro assistenza, e poi rimesso in vendita. Tutte le specifiche, e le eventuali mancanze dello stesso, sono raccolte nella pagina ufficiale presente su Amazon, segnaliamo comunque che l’oggetto in questione è perfettamente funzionante ed in condizioni eccellenti, con copertura della garanzia Amazon Renewed della durata di 1 anno.

Se avete pensieri sulla batteria, sappiate che viene garantito, come previsto dalle linee guida della casa madre, almeno l’80% di capacità al momento della vendita, così da essere più sicuri.