App per viaggiare, una volta provate non riuscirai più a farne a meno

Sei un appassionato di viaggi e vuoi sfruttare al massimo la tecnologia per rendere i tuoi spostamenti più facili e divertenti? Allora sei nel posto giusto. In questa guida, ti presenteremo una selezione delle migliori app per viaggiare che ti aiuteranno a pianificare, organizzare e goderti al meglio le tue avventure.

App per viaggiare: le migliori a cui affidarti

Skyscanner

Skyscanner è un’app gratuita e rinomata per trovare voli economici, offrendo soluzioni che comprendono oltre 1000 compagnie di viaggio. Se non hai ancora deciso le date del tuo viaggio, l’app ti suggerirà il periodo più conveniente per raggiungere la tua destinazione. Dopo aver scelto le date e la compagnia aerea, verrai indirizzato direttamente alla pagina della compagnia senza costi aggiuntivi. Attraverso l’app, è possibile anche prenotare hotel e noleggiare auto.

Hopper

Questa fantastica app ti aiuta a trovare i voli al prezzo migliore. Utilizzando big data e algoritmi predittivi nel settore aereo, oltre a un’enorme base di dati sui prezzi di tutte le compagnie aeree e sui trend storici dei costi aerei, Hopper ti suggerirà il momento migliore per acquistare un volo per la tua destinazione, mostrandoti le stime delle variazioni di prezzo future.

Evernote

Evernote diventerà la tua memoria virtuale! Funzionando come un taccuino digitale, ti permette di archiviare e organizzare appunti digitali, ritagli di pagine web, foto, video, note vocali, contatti e indirizzi utili. Puoi organizzare il tuo taccuino per argomenti, utilizzando tag tematici, rendendo questa app indispensabile per pianificare il tuo prossimo viaggio e organizzare alloggi, luoghi da visitare e ristoranti dove mangiare.

Tripit

Tripit è una delle app più complete per l’organizzazione e la gestione dei viaggi. Raccoglie tutte le informazioni relative ai tuoi viaggi, dai biglietti aerei alle prenotazioni di hotel, fino ai meeting di lavoro, permettendoti di vivere la tua esperienza di viaggio al meglio. Basta collegare l’app al tuo account email e Tripit recupera e organizza autonomamente le email di prenotazione, creando un itinerario perfetto all’interno di una mappa interattiva. L’app offre avvisi in tempo reale su eventuali variazioni dei voli e può essere utilizzata anche offline. TripIt è disponibile in versione gratuita e premium (49 dollari all’anno) sia per iOS che Android.

Maps.me

Se ti è mai capitato di aver bisogno di Google Maps in viaggio e di rimanere senza dati sul cellulare o senza connessione Wi-Fi, Maps.me è la soluzione ideale. È l’app gratuita di mappe offline più popolare sia per Android che per iOS. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, Maps.me ti permette di creare itinerari di viaggio personalizzati, selezionando il mezzo di trasporto preferito tra auto, a piedi, trasporti pubblici, bici e taxi.