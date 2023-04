Sconto davvero imperdibile per tutti su Amazon, in questi giorni è possibile acquistare un prodotto Xiaomi pagandolo veramente pochissimo, grazie alla riduzione applicata del 50% ha un costo finale che non va oltre 9,99 euro, dimostrando a tutti gli effetti di essere uno dei migliori in circolazione.

Se volete essere sempre aggiornati in merito alle offerte Amazon esclusive, con tanti codici sconto gratis e nuovi prezzi bassi speciali, allora dovete aprire subito il nostro canale Telegram dedicato.

Xiaomi è folle, è disponibile un nuovo prodotto molto scontato

Un ripetitore WiFi di Xiaomi può essere acquistato ad un prezzo incredibilmente basso, infatti gli utenti al giorno d’oggi si apprestano a poter spendere solamente 9,99 euro per il suo acquisto definitivo, godendo dello sconto del 50% previsto originariamente su Amazon (ACQUISTATELO QUI).

Tutti coloro che sono interessati, ma non conoscono appieno il prodotto, devono comunque sapere essere un WiFi range extender, ovvero un dispositivo che punta ad estendere il segnale WiFi, aumentandone il raggio e l’usabilità da parte del consumatore che si ritrova a posizionarlo all’interno della propria abitazione. La velocità massima raggiungibile è di 300Mbps in download, ciò sta a significare che è un prodotto non compatibile con una fibra ottica 1GBps, o meglio è compatibile, ma la velocità massima che potrà raggiungere non andrà oltre appunto i 300Mbps.

Può essere utilizzato con qualsiasi operatore telefonico, il suo funzionamento è garantito tramite una comoda presa a muro, mentre la colorazione nera opaca impedisce che si possa sporcare facilmente o trattenga eccessivamente le impronte. Tutti questi dettagli per un prodotto che è acquistabile al prezzo indicato per un periodo di tempo estremamente limitato.