Vodafone, non potete assolutamente perdere le nuove promozioni

Vodafone è una delle compagnie migliori che abbiamo in Italia, e soprattutto è tra le più usate in assoluto. Questa da sempre riserva ai suoi clienti promozioni imperdibili e ci delizia con interessanti tariffe. Non è un caso se in Italia sin dal suo esordio ha accumulato già la bellezza di 18 milioni di clienti.

Vodafone: i migliori servizi offerti dalla compagnia

L’operatore offre molti servizi, come per esempio il Priority Pass: un lascia passare prioritario per accedere alla rete, soprattutto quando c’è un ampio traffico di rete causato da molti dispositivi attaccati allo stesso ripetitore. Oppure anche Smart Pay, che ci permette di collegare il rinnovo della nostra offerta ad un addebito diretto sul conto corrente.

Non può mancare Vodafone Happy; il programma che premia la fedeltà dei clienti Vodafone per la loro permanenza nella compagnia. Grazie ad esso è possibile accumulare sorrisi per poi riscattare premi sicuri come sconti, offerte e promozioni. C’è poi Vodafone Club, una piattaforma che ci permette di risparmiare sia nelle nostre azioni quotidiane come spesa o rifornimento, oppure in quelle di relax come shopping online e piattaforme streaming.

Concludiamo in bellezza con l’offerta adatta a chi decide di cambiare operatore, anche se il prezzo non è riservato a tutti. Riuscirete a conoscere l’offerta solo dopo aver specificato qual è il vostro operatore di provenienza (tra le opzioni disponibili c’è la Vodafone Silver a soli 7,99€ al mese). Inclusi nel pacchetto potrete trovare minuti ed sms illimitati e 150GB al mese e molto altro ancora. Per le altre promozioni tornate a trovarci sul sito!