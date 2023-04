Vodafone, aprile è uno SHOW con le nuove Silver da 200GB contro TIM

Dopo aver visto quanto gli altri gestori ci siano rinforzati con le nuove offerte mobili, sembra che i gestori virtuali non siano rimasti a guardare. Alcuni di essi sono stati infatti in grado di tirare fuori dal cilindro vere e proprie opportunità di risparmio, le quali non vanno però ad inficiare sulla qualità e sulla qualità dei contenuti interni. Le migliori offerte disponibili attualmente nel mondo della telefonia mobile appartengono ai gestori virtuali e questo non è di certo più un mistero. Per tale motivo Vodafone sta cercando di eguagliarli in ogni modo, proponendo delle offerte che sembrerebbero infatti appartenere ad un qualsiasi provider virtuale.

L’azienda infatti riesce ancora oggi a tenere banco con le sue promozioni della gamma Silver, le quali hanno dalla loro parte qualsiasi tipo di contenuto ad un costo estremamente basso. Sono state davvero tante le offerte di questa edizione che si sono susseguite, ma le più importanti sono rimaste disponibili nella campagna di rientro lanciata dalla compagnia telefonica.

Vodafone continua a dimostrare di essere il miglior gestore, ecco le sue due nuove offerte Silver

Effettivamente basta poco per scegliere un gestore, soprattutto quando risulta conveniente e particolarmente propositivo dal punto di vista dei contenuti mobili. Vodafone sta proponendo ultimamente ai suoi vecchi clienti un rientro con due offerte straordinarie.

La prima Silver consente di avere minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore con 150 giga in 5G al prezzo di 7,99 € al mese. La seconda invece arriva ad offrire 9,99 € al mese di prezzo mensile e 200 giga in 5G per navigare sul web.