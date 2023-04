VeryMobile distrugge TIM e Vodafone, l'offerta da 270GB domina

VeryMobile è uno dei migliori provider e sta cercando di attenersi al mondo della telefonia attuale. Ci sarà quindi un solo obiettivo questa volta, ovvero quello di riuscire a portare via alla concorrenza quanti più utenti possibile. La storia dunque è sempre la stessa, ma in questo caso le armi per condurre la battaglia sembrano essere molto più potenti. I prezzi sono diminuiti e i contenuti sono contestualmente aumentati, fornendo quindi alle persone molte più motivazioni per cambiare i provider.

Prima era più difficoltoso sia per il lato affettivo, che vedeva gli utenti molto legati al provider scelto inizialmente, sia per quanto riguardava l’aspetto per così dire burocratico. Le pratiche oggi sono molto più snelle e soprattutto intuitive, anche quando non si è molto avvezzi a questo tipo di pratica. Cambiare provider quindi adesso è un gioco da ragazzi ed è proprio per questo che durante l’anno le persone cambiano anche più volte bandiera.

VeryMobile, ecco l’offerta migliore di tutte le altre

A prendere il sopravvento durante questo periodo ci stanno pensando soprattutto i gestori virtuali che con le loro offerte mobili sono stati in grado di creare un vero e proprio ecosistema a parte. Le persone infatti sanno benissimo di poter risparmiare scegliendo le offerte di questi provider definiti un tempo come inferiori rispetto ai più blasonati. Diversi sono gli esempi di alcune aziende telefoniche che hanno avuto l’opportunità di battere colossi affermati proprio nel mondo della telefonia mobile.

VeryMobile ha in questo momento una delle offerte migliori visto che costa pochissimo. Gli utenti infatti potranno avere a disposizione per 9,99 € al mese ben 270 giga. Inoltre ci sono anche i minuti ed SMS senza limiti verso tutti gli utenti sia fissi che mobili.