Very Mobile, la promo di cui non sapevi di avere estremamente bisogno

Very Mobile, un’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni in Italia, si avvale della fama di testimonial come Zlatan Ibrahimovic e Francesco Totti per accrescere la propria visibilità e notorietà. Controllata direttamente da WindTre, Very Mobile rappresenta la risposta del mercato ai brand alternativi nel settore delle offerte mobile, e proprio questa all’inizio del 2023 ha lanciato una nuova offerta.

Very Mobile: cosa offre la nuova tariffa?

I prezzi di Very Mobile sono estremamente competitivi e difficilmente superabili, anche in termini di qualità del segnale, grazie alla copertura fornita da Wind Tre. L’obiettivo dell’azienda è quello di attrarre il maggior numero possibile di clienti sotto il proprio marchio.

Per i clienti di operatori come 1 Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU, Very Mobile offre:

150 GB di dati, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese

a 6,99 euro al mese Costi di spedizione e attivazione della SIM a domicilio azzerati

della SIM a domicilio Servizi inclusi come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot

Copertura del 99,7% del territorio nazionale

del territorio nazionale 6,4 GB di dati extra, minuti e SMS inclusi, senza costi aggiuntivi

L’offerta è attivabile sia online tramite il sito ufficiale, sia recandosi presso un punto Very Mobile sul territorio per ritirare la nuova SIM. Inoltre, a compagnia propone un’offerta simile per coloro che desiderano attivare un nuovo numero con l’operatore. I nuovi clienti possono usufruire di: