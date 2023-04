Truffe folli, banche ed utenti colpiti con tanto denaro rubato

Le nuove truffe non puntano solamente ai piccoli risparmi dei consumatori, ma cercano in tutti i modi di accedere a conti correnti sempre più corposi ed intrisi del giusto quantitativo di denaro che può indubbiamente spingere ad un guadagno maggiore.

Proprio per questo motivo quest’oggi parliamo di un truffe mirate sia ai piccoli utenti che alle banche, affondando ad ogni modo le mani nel mondo del cosiddetto phishing, un meccanismo ben noto al pubblico, ma che ancora nel 2023 miete un numero impressionante di vittime, nonostante siano stati pubblicati milioni di articoli con i quali si cerca inutilmente di mettere in guardia l’utente finale.

Truffe, attenzione ai messaggi

Il phishing ruota interamente attorno all’invio di un messaggio testuale, in cui il malvivente si finge a tutti gli effetti il vostro istituto di credito, questi può essere ricevuto via SMS o email, con esiti tutt’altro che positivi per il consumatore finale. Il messaggio appare identico all’originale, al suo interno è posizionato un link, per il quale viene richiesta la pressione, diretto ad un sito altrettanto simile alla versione originale, che propone dal canto suo la possibilità di accedere teoricamente al conto corrente bancario.

Tutto molto bello, peccato solamente che si tratti di una truffa, poiché il sito in questione viene gestito dai malviventi, i quali così avranno libero accesso a tutti i dati che verranno effettivamente digitati a schermo, rubando ciò che trovano sul conto corrente bancario.