TIM distrugge Vodafone ad APRILE con offerte da 100GB in 5G

Le offerte più interessanti in questo momento sono certamente quelle di TIM che anno tanta quantità al loro interno oltre ad un risparmio eccezionale. Un altro appunto da fare riguarda la qualità, la quale non è più un problema; in passato infatti i gestori che erano in grado di offrire una qualità di rete migliore rispetto agli altri riuscivano ad ottenere una gran fetta di pubblico. Oggi tutto questo non esiste più, dal momento che tutte le reti mobili ormai si equivalgono o quasi, fatta eccezione per alcuni provider che riescono a gestire il 5G.

TIM è tra questi e con le sue offerte lo concede a tutti praticamente gratis, soprattutto se si tratta di rientri di vecchi clienti. La possibilità di tornare e quindi dietro l’angolo per tutti.

TIM ha la soluzione perfetta per i suoi utenti, le Wonder sono due: ecco fino a 100 Giga in 5G

Le due offerte che TIM sta proponendo in questo momento sono forse le migliori per quanto riguarda le campagne dedicate ai rientri. Le Wonder sembrano uguali ma si distinguono per il prezzo di vendita e soprattutto per i contenuti internet.

La prima delle due promozioni infatti parte forte con minuti senza limiti verso tutti i gestori in Italia e all’estero, 1000 messaggi verso qualsiasi numerazione e soprattutto 70 giga per navigare sul web con la rete 5G.

La seconda offerta, cavalcando l’onda della prima, offre praticamente gli stessi contenuti per quanto concerne minuti ed SMS. Si differenzia però con 100 giga disponibili per la navigazione Internet in 5G.

In merito ai prezzi, ecco che la prima costa 7,90 € al mese, mentre la seconda arriva a costare 9,90 € al mese. Gli utenti che desiderano una di queste due offerte da parte di TIM dovranno sperare solo in una chiamata o in un messaggio da parte del gestore per un rientro.