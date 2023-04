Gli smartphone sono ormai diventati parte integrante della vita quotidiana permettendoci di svolgere delle azioni ottimizzando i tempi.

Come per tutte le cose utilizzare lo smartphone ha degli aspetti positivi e altri purtroppo negativi.

Tra i vantaggi di utilizzare un dispositivo cellullare abbiamo sicuramente la possibilità di comunicare da qualsiasi luogo ci si trovi, non solo attraverso chiamate o SMS ma anche attraverso le videochiamate o l’invio di media, cercare qualsiasi informazione utile su internet e scaricare numerose applicazioni utili per svariate attività.

Proprio per gli svariati utilizzi che si possono effettuare tramite smartphone si rischia spesso di rimanere senza giga per navigare oppure senza batteria nei momenti meno opportuni.

Ci sono però diversi modi per evitare che questo accada e che possono aiutarti a migliorare il risparmio di giga e di batteria sul tuo dispositivo.

Quali sono le tre impostazioni che ti aiutano a risparmiare?

Esistono tre semplici impostazioni estremamente facili da attivare che ti permetteranno di risparmiare giga e batterie e ciò si convertirà anche in un risparmio dal punto di vista economico. Infatti aggiungere dei giga alla propria offerta oppure ricaricare in continuazione lo smartphone ha dei costi.

La prima impostazione da attivare è il Risparmio energetico, che permetterà alla batteria di durare più a lungo senza la necessità di ricaricare troppo spesso il cellulare. La seconda è un’impostazione Apple, Consumo dei dati, che permette di limitare l’utilizzo della rete impedendo di eseguire degli aggiornamenti in background. Infine un’azione utile da effettuare nel caso si effettuino dei viaggi all’estero è il controllo delle impostazioni di roaming, nel caso in cui le tariffe della vostra offerta prevedano dei costi aggiuntivi per l’utilizzo di internet vi conviene disattivare i dati e utilizzare esclusivamente le reti Wi-Fi.