Nel settore smartphone danni continua una competizione molto chiara e netta, parliamo di quella tra Samsung (e in generale il mondo Android) ed Apple. I due colossi da sempre si stuzzicano e cercano di sminuire (pacificamente) l’altra.

Nel tentativo di rubare qualche quota di mercato alla mela, i produttori tentano non solo di realizzare validi dispositivi, ma si concentrano sempre più su quella che è l’esperienza d’uso offerta dai propri smartphone. Oggi tocca proprio a Samsung, che tenta i clienti Apple.

Samsung dice ai clienti Apple di provare l’esperienza Galaxy

L’azienda coreana ha fatto passi da gigante negli ultimi anni con la One UI, perfezionandola, rendendola più snella del passato e dotandola di tante piccole chicche e funzionalità esclusive apprezzate dai suoi utenti. Samsung ha ora deciso di invogliare gli utenti Apple ad acquistare uno smartphone della concorrenza, dando modo di testare con mano l’esperienza Galaxy attraverso un iPhone.

L’azienda ha ora deciso di aggiornare Try Galaxy, l’applicazione che permette agli utenti Apple di testare l’esperienza offerta da un Galaxy S23 e dalla One UI 5.1 direttamente dal proprio iPhone. L’applicazione è disponibile in 14 lingue tra cui arabo, bahasa indonesiano, cinese (CN/TW), inglese, francese, francese (canadese), tedesco, giapponese, portoghese (BR), spagnolo, spagnolo (messicano), svedese e vietnamita.

L’applicazione integra una serie di tutorial e consente di provare con mano le applicazioni e le funzionalità disponibili su uno smartphone Galaxy. Sonia Chang, vicepresidente di Samsung Electronics, ha sottolineato l’intento dell’azienda con la seguente dichiarazione: “Ci impegniamo a continuare a offrire alle persone che non sono già utenti Samsung l’opportunità di esplorare ciò che è possibile con le migliori e più recenti esperienze Galaxy“.