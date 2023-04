Le radiazioni elettromagnetiche sono ancora oggi un piccolo tallone d’Achille per i nostri amati smartphone, nonostante i passi in avanti della tecnologia abbia permesso di contenerle il più possibile, rendendo i dispositivi mobile sicuramente più sicuri per tutti.

Le radiazioni vengono calcolate con l’indice SAR, acronimo di tasso di assorbimento specifico, un qualcosa che va indubbiamente ad indicare il quantitativo di radiazioni assorbite per unità di chilogrammo, dal nostro corpo. Il livello SAR massimo è stato letteralmente imposto dall’Unione Europea, infatti non può superare i 2W/Kg al corpo, in caso contrario il dispositivo in oggetto non può essere commercializzato sul territorio.

Radiazioni elettromagnetiche, ecco quali sono i modelli più pericolosi

Le radiazioni elettromagnetiche possono essere un problema con qualsiasi smartphone, ci teniamo a sottolineare che se fosse in possesso di uno dei modelli sottostanti non rischiate la vita più degli altri, siamo all’incirca tutti sullo stesso livello.

Il dispositivo con le radiazioni più elevate resta il Motorola Edge, in grado di raggiungere 1,68 W/kg, seguito a ruota dallo OnePlus 5T, sempre allo stesso livello, per poi scendere a 1,59 W/kg per lo ZTE Axon 11 5G, e finire con lo datato Sony Xperia XA2 Plus a 1,41 W/kg.

Va detto, come potete notare direttamente voi stessi, che nella maggior parte delle occasioni si tratta di modelli leggermente datati, è importante sapere che le aziende ultimamente hanno lavorato duramente per migliorare la situazione, mettendo sul piatto risultati decisamente convincenti.