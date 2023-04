Se stai cercando di divertirti o vuoi prenderti una pausa mentale dal lavoro, le illusioni ottiche sono un ottimo modo per passare il tempo ed allenarti.

Le illusioni ottiche sono solitamente immagini visive o video che tendono a ingannare il cervello e quindi giocano brutti scherzi ai tuoi occhi. Questi effetti si basano su numerosi fattori scientifici tra cui colori, determinati modelli, luci e geometrie. Quando si guardano queste immagini, si crea un falso senso di realtà poiché l’immagine che il nostro cervello elabora non è in realtà ciò che è di fronte a noi.

L’esempio migliore si può farlo guardando l’interpretazione in 3D della scala Shröder. Nell’originale illusione bidimensionale, una serie di parallelogrammi a zig-zag attraversano la diagonale di un rettangolo.

Poiché l’immagine manca di qualsiasi indicazione di profondità, il tuo cervello può interpretarla in due modi: o una scala che sale da terra o una scala che scende dal soffitto. Nell’illusione che ha vinto un concorso mondiale nel 2020, un piccolo cono posto all’apparente “cima” della scala può raggiungere il fondo senza fare un solo gradino. La scala deve solo essere ruotata di 180 gradi.

Vincitrice di un concorso

Tutto è stato creato dall’ingegnere matematico dell’Università Meiji Kokichi Sugihara, vincitore ripetuto del concorso. Quando Sugihara mostra l’illusione da nuove prospettive, rivela che la “scala” è in realtà una piattaforma orizzontale.

Sugihara ha creato una versione stampabile dell’illusione 3-D che chiunque può ritagliare e costruire da solo per capirne il design (o confondere i propri amici).

Sugihara ha progettato diverse illusioni strabilianti che hanno vinto il primo posto nel 2010, 2013 e 2018, e gli è valso un posto nella Top Ten ogni anno. È specializzato in design ambigui, come la scala 3-D Shröder, che sembra possa prendere forme diverse a seconda dell’angolazione in cui sono viste.

“Storicamente, l’illusione ottica è stata un argomento di ricerca in psicologia. Ho introdotto un approccio matematico a questo argomento, e quindi posso creare nuovi tipi di illusioni ottiche 3D“, ha detto Sugihara a Jacopo Prisco della CNN via e-mail nel 2018.