Kena Mobile ha 230 GB con la nuova offerta di APRILE, costa pochissimo

Simultaneamente tutti i gestori si stanno occupando di rinnovare il loro parco promozionale, il quale fino ad oggi ha riscosso un grande successo. Mai come in questi anni infatti gli utenti hanno dato la caccia a nuove offerte, proprio con lo scopo di scoprire un po’ d’aria nuova. Effettivamente diverse persone si sono ritrovati a dover pagare improvvisamente di più rispetto al prezzo sottoscritto inizialmente per quella determinata offerta. Tale situazione non è andata a genio a tantissimi utenti, i quali hanno dunque optato per un cambio di gestore.

Per quanto riguarda proprio il 5G, ci sarebbe da fare alcune precisazioni: la rete di ultima generazione di tipo mobile non è infatti diffusa equamente in tutto il territorio italiano. Inoltre anche le zone in cui è arrivata ufficialmente, non presentano una spiccata potenza come avviene invece in altri paesi del mondo. A tal proposito le persone sono oggi disposte a fare a meno di questa tecnologia, visto che non si andrebbe a discostare tanto dal consueto 4G. Proprio per questo motivo scegliere un gestore virtuale, che generalmente si ferma alla connessione in 4G+, potrebbe risultare un’ottima alternativa. Del resto ecco minuti, messaggi e connessione fino ad un massimo di 60 Mbps.

Kena Mobile: ecco l’offerta migliore del momento ad un costo eccezionale

Basta poco per essere soddisfatti quando si parla di offerte mobili, stando soprattutto al mondo dei gestori virtuali. Kena Mobile offre ad un costo mensile da 9,99 euro per sempre i contenuti migliori.

Ci sono minuti senza limiti, 1000 messaggi verso tutti e 230 giga in connessione 4G+ per navigare in internet.