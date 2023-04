Iliad rilancia la sua proposta commerciale e non si concentra soltanto sul campo della telefonia mobile. Il provider francese, in questo mese di marzo, dopo aver riportato in auge la sua migliore promozione, ovvero la Giga 150, prevede interessanti iniziative anche per tutti coloro che desiderano scegliere la telefonia fissa ed in particolare la Fibra ottica.

Iliad, la migliore occasione Fibra ottica per la primavera

Già da un anno, oramai, il gestore transalpino mette sul piatto una proposta per la telefonia fissa che coniuga la massima convenienza in termini di consumi con i prezzi più bassi del mercato.

La promozione da non perdere sotto questo punto di vista resta la Iliad Box. I clienti che vanno ad attivare questa tariffa si troveranno a pagare un canone mensile dal valore di 19,99 euro con l’assicurazione di consumi senza limiti per le chiamate, cui si aggiunge la connessione di rete con dati infiniti sino a 4 Gbps grazie alla tecnologia della FTTH.

L’offerta speciale con il costo di 19,99 euro per i clienti che optano per la Fibra è valida solo per coloro che in via contestuale attivano o hanno già attivato una ricaricabile con lo stesso provider francese. In caso contrario, è previsto un prezzo mensile di 24,99 euro ogni trenta giorni per lo stesso pacchetto di Fibra ottica.

In queste due circostanze però gli utenti dovranno impegnarsi a pagare un costo di attivazione standard, il cui valore è di 39,99 euro. La spesa è da intendersi una tantum. Il costo univoco per entrambe le versioni tariffarie della Iliad Box va sostenuto in sede di attivazione.