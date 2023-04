Iliad è pazza, ad aprile ci sono 120GB con minuti ed SMS senza limiti

Oltre a vedere nel mondo della telefonia tutte le aziende più importanti riproporre alcune offerte con prezzi più bassi del solito, c’è un aspetto molto particolare. I gestori virtuali hanno acquisito uno status che nessuno avrebbe mai immaginato qualche anno fa. Attualmente risultano, soprattutto in alcuni casi, la prima scelta degli utenti, i quali non guardano più alla qualità massima promossa dai celebri gestori di telefonia mobile. Proprio per questo motivo spesso le persone optano per sottoscrivere una delle offerte dal prezzo più basso, cosa che non presuppone una diminuzione della quantità dei contenuti e della qualità di questi ultimi.

Iliad però non è un gestore virtuale ed allo stesso tempo riesce a disporre gli stessi contenuti all’interno delle sue offerte. Non per caso infatti ci sono oggi tra le sue fila oltre 10 milioni di utenti attivi.

Iliad continua a proporre una delle sue migliori offerte, c’è ancora sul sito ufficiale la Giga 120

Dopo aver visto quindi quelle che sono le promozioni proposte dalla concorrenza, sembra che il gestore voglia reagire nel migliore dei modi proponendo delle offerte strabilianti. Una in particolare sarebbe stata in grado di catturare l’attenzione del pubblico, soprattutto mediante le pubblicità che stanno scorrendo in TV tutti i giorni.

Una delle promozioni migliori secondo il punto di vista del gestore Iliad è quella che è stata lanciata durante la fine dello scorso mese di marzo. La Giga 120 è piena di ogni contenuto al suo interno con minuti ed SMS senza limiti e la connessione Internet in 4G+ con 120 giga. Il prezzo è 9,99 euro al mese.