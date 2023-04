Jeremy Thomson, capo di Mazda UK, ha insistito sul fatto che il diesel ha un ruolo importante da svolgere nel mercato automobilistico ancora per molto, anche se ammette che potrebbe non essere la scelta giusta per gli automobilisti di tutti i giorni.

“Ci sono particolari incentivi finanziari che incoraggiano gli acquirenti ad andare verso l’elettrico, e siamo molto consapevoli che il diesel non è più un’opzione disponibile“, ha affermato Thomson.

“Ma in particolare nel settore della vendita al dettaglio privata ci sono molti conducenti che si affidano alle auto diesel per il traino, per la guida a lunga distanza, sfruttando i vantaggi di coppia che si ottengono con i diesel e senza alcune delle carenze delle auto elettriche“.

Una scelta coraggiosa

Thomson sostiene che noostante le vendite di diesel sono in declino, il mercato non si è ridotto nella misura in cui molti pensano. “Se guardiamo in particolare ai marchi premium tedeschi, oltre il 40% del volume è ancora oggi diesel. La maggior parte delle persone conserva la propria auto per due, tre, forse quattro anni: il 2030, quando si prevede che le nuove vendite di diesel si fermeranno, è ancora molto lontano e anche allora quelle auto continueranno a esistere per i loro 10 o 15 anni di vita, utilizzando il diesel .”

La sfida principale per Mazda è far capire che l’elettrificazione non è l’unica risposta e che l’ulteriore sviluppo dei motori a combustione interna è necessario.

Thomson non è turbato da questa sfida: “Abbiamo affermato per molti anni che Mazda ha un approccio multi-soluzione al propulsore e abbiamo pesi diversi a seconda dei diversi mercati e delle diverse esigenze dei consumatori. Il Regno Unito è chiaramente su una strada molto aggressiva verso la piena elettrificazione e noi ne faremo parte.”