Android Auto, un trucco utilissimo valido per tutti

Quanti di voi utilizzano quasi quotidianamente Android Auto? scommettiamo molti di più di quanti effettivamente lo vorrebbero ammettere. Ebbene, sappiate che potete personalizzare il launcher, o meglio per intenderci l’interfaccia principale, apportando semplici modifiche alle impostazioni di sistema.

Android Auto è oggi disponibile sulla maggior parte delle autovetture, un trucco utilissimo valido per tutti in commercio, godere delle funzioni effettivamente offerte è molto più semplice di quanto potreste immaginare, ma a molti di noi non piace a tutti gli effetti il launcher, in quanto intriso di applicazioni e software tutt’alto che utili o belli da vedere.

Android Auto, la guida da non perdere

Per modificare le impostazioni di sistema non sono necessari software di terze parti o conoscenze particolari, basta semplicemente aprire le impostazioni del vostro dispositivo Android, e poi posizionarvi in Impostazioni – Dispositivi Connessi – Android Auto. Segnaliamo che ogni smartphone potrebbe essere differente, ad esempio i Google Pixel includono anche la voce Preferenze di Connessione, per questo motivo l’unico modo per essere sicuri di accedere alla voce corretta, consiste nel cercare la voce Android Auto nella barra di ricerca.

Fatto questo, dovrete dirigervi nella scheda Generale, cliccando infine su Personalizza Launcher, in questo modo potrete selezionare quali sono le applicazioni da mostrare direttamente a schermo personalizzandone la visualizzazione definitiva. Ottima occasione per modificare uno dei software più amati e discussi, ma anche utilizzati nel periodo corrente, senza troppi giri da fare.