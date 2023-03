Tra le varie offerte mobile porosità dall’operatore telefonico virtuale CoopVoce, è ancora disponibile all’attivazione CoopVoce Evo 150. Questa offerta era stata proposta in passato ad un prezzo scontato. In questi giorni, l’operatore ha deciso di riproporla in super promozione, con prezzo scontato e con primo mese gratuito. Vediamo i dettagli.

CoopVoce Evo 150, ritorna l’offerta in promo con primo mese gratuito e non solo

Una delle offerte più apprezzate di CoopVoce è CoopVoce Evo 150. Questa offerta ora è al momento disponibile è questa volta in super promozione. In particolare, l’operatore ha deciso di riproporla ad un prezzo scontato di 7,90 euro al mese ma non solo. Per tutti coloro che attiveranno questa offerta avranno incluso gratuitamente il primo mese e non dovranno pagare alcun costo di attivazione.

CoopVoce Evo 150 è un’offerta davvero apprezzatissima perché offre tanto ad un prezzo basso. Nello specifico, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri.

L’offerta in questione sarà proposta in promozione per un breve periodo di tempo che va dal 30 marzo 2023 al 14 aprile 2023. Ricordiamo che l’operatore virtuale in questo periodo sta proponendo svariate offerte interessanti. Una delle ultime arrivate è l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo Essential. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo di soli 3,50 euro al mese ed include comunque svariate cose, tra cui minuti di chiamate senza limiti, 200 SMS verso tutti e 3 GB di traffico dati.