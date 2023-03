Vodafone è pazza, le offerte da 200GB in 5G abbattono TIM

Le aziende più famose nel mondo della telefonia stanno cercando di reagire nel migliore dei modi, proprio come sta facendo Vodafone ultimamente con le sue nuove promozioni mobili. Queste sono dedicate ai vecchi clienti che vogliono rientrare, i quali per avere questa opportunità devono sperare di ricevere un messaggio o una chiamata dal provider famosissimo a livello internazionale.

Vodafone prova a mettere in difficoltà tutti i gestori sul mercato italiano, sono nate alcune nuove offerte molto interessanti

Contrariamente a quanto visto durante gli ultimi anni, sembra che questi mesi stiano dimostrando la potenza di alcuni gestori in particolare. Oltre ai provider virtuali che sembrano mettere sempre più carne al fuoco con le loro nuove offerte, c’è il ritorno dei provider blasonati che hanno reso celebre la telefonia in Italia.

Tra questi Vodafone sembra dominare ancora una volta visto che la sua nuova campagna di recupero utenti starebbe portando frutti eccezionali. Questi, che consistono in grandi numeri in termini di rientri, sarebbero stati dati dalle nuove offerte proposte ultimamente. Il famosissimo provider infatti sta disponendo due offerte in particolare, le quali sono da attribuire alla nuova gamma denominata Silver. Le offerte quindi non sono tante, ma colgono nel segno soprattutto perché offrono tanti contenuti e prezzi nettamente più vantaggiosi rispetto al passato. Tutti infatti ricordano Vodafone come un gestore molto costoso, caratteristica che potrebbe decadere dopo aver scoperto i prezzi delle due nuove soluzioni Silver.

La prima, che costa al pubblico che rientra solo 7,99 € al mese, concede al suo interno tutto quello che serve. Ci sono infatti i messaggi senza limiti verso tutti, minuti senza limiti per telefonare chiunque e infine 150 giga per la navigazione Internet sfruttando la connessione 5G. Per quanto riguarda invece la seconda offerta, non è altro che una declinazione superiore della Promo appena descritta. Infatti al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti con 200 giga per navigare in Internet sfruttando la rete 5G. Il prezzo sale a 9,99 €.