Un uomo del Minnesota è stato trovato morto nella Repubblica di Moldavia, insieme al suo passaporto e ad altri documenti di identificazione. Sua moglie si è recata in Moldavia, ha confermato la sua identità e ha ricevuto un’assicurazione sulla vita di 2 milioni di dollari. Due anni dopo, il loro figlio ha scoperto che suo padre viveva all’estero sotto falso nome e si godeva la sua parte dei proventi dell’assicurazione sulla vita.

Potrebbe sembrare una presentazione per una sceneggiatura di Hollywood, ma è successo davvero.

Nell’ottobre 2011, Igor Vorotinov ha simulato la sua morte e ha diviso il pagamento dell’assicurazione sulla vita con sua moglie, Irina. Dopo una soffiata anonima e anni di indagini, il Federal Bureau of Investigation ha finalmente raggiunto Vorotinov nel 2018. Si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 41 mesi di prigione. Sua moglie e suo figlio si erano già dichiarati colpevoli per la loro partecipazione alla truffa. Sono stati condannati rispettivamente a 37 mesi di carcere e due anni di libertà vigilata.

Bisogna stare attenti anche agli agenti ufficiali

Quasi tutti gli agenti di assicurazione sulla vita hanno un obiettivo comune: venderti una polizza di assicurazione sulla vita che si adatti alle tue esigenze specifiche. Ma ci sono alcuni che truffano i clienti ignari.

L’FBI afferma che la forma più comune di frode assicurativa è la diversione dei premi, ovvero l’appropriazione indebita dei premi assicurativi. In genere, l’agente assicurativo raccoglie i tuoi soldi per i premi assicurativi ma li tiene per sé. L’agente può anche arrivare ad inviarti documenti falsi per far sembrare che tutto sia legittimo.

Ad esempio, il 26 agosto 2021, un agente assicurativo di Pensacola si è dichiarato colpevole di frode telematica e accuse di riciclaggio di denaro relative alla vendita di polizze assicurative fraudolente e alla riscossione di quasi 5 milioni di dollari in pagamenti di premi assicurativi.