Unieuro OFFRE oggi Samsung e iPhone a prezzi shock contro Euronics

Unieuro ora sta presentando delle offerte nel suo volantino che sono davvero eccezionali sotto tutti i punti di vista. L’elettronica non è mai stata così conveniente. Concorrenza può poco quanto nulla, visto che mai prima di questo momento erano stati visti smartphone ad esempio a costi così bassi.

Questo discorso ovviamente non vale per Amazon, azienda di altissimo rilievo per quanto riguarda il settore e-commerce. Qui infatti i prezzi sono nettamente più bassi rispetto a tutte le altre aziende che operano fisicamente sul territorio italiano, comprendendo anche alcune agevolazioni.

Unieuro in questo momento è l’azienda che dispone di più sconti sul volantino, ecco quelli più interessanti di marzo

A risaltare all’interno dell’ultimo volantino ci sono alcuni pezzi pregiati come ad esempio quelli delle principali aziende produttrici. Passando dai dispositivi medi di gamma più interessanti che non superano la cifra di 499 €, si arriva poi i top assoluti, come nel caso di Apple. Ristrettamente al mondo della telefonia infatti ecco che potrete acquistare un iPhone 14 Plus in versione 128 giga di memoria interna a soli 999 euro.

Unieuro poi consente di avere un corposo sconto anche per quanto riguarda il suo orologio principale, ovvero il nuovo Apple Watch Series 8. Il dispositivo, che in questo caso arriva nella variante da 45 mm di diametro, viene offerto ad un prezzo di 469 €. Inoltre sono tanti anche gli sconti che riguardano i computer, sia per quanto riguarda il lato gaming che il lato utile per studiare o lavorare. I prezzi arrivano infatti a toccare cifre molto alte ma anche molto basse, per cui la scelta sarà a voi che vi recherete all’interno degli Store fisici.