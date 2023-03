Nokia, grazie all'azienda il 4G prenderà anche sulla Luna

Nokia si appresta a lanciare una rete mobile 4G sulla Luna entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di migliorare l’esplorazione lunare e facilitare la presenza umana sul nostro satellite naturale. Il colosso finlandese delle telecomunicazioni prevede di inviare la rete su un razzo SpaceX nei prossimi mesi, come ha annunciato Luis Maestro Ruiz De Temino, ingegnere di Nokia, durante il Mobile World Congress di Barcellona all’inizio del mese.

Nokia: l’obiettivo dell’azienda

La rete sarà alimentata da una stazione base dotata di antenna, alloggiata in un lander lunare Nova-C, progettato dall’azienda spaziale statunitense Intuitive Machines, e da un rover alimentato ad energia solare. L’infrastruttura è destinata ad atterrare nel cratere Shackleton, situato lungo il margine meridionale della Luna.

Nokia sostiene che la tecnologia è stata progettata per resistere alle condizioni estreme dello spazio e sarà impiegata nell’ambito della missione Artemis 1 della NASA. Questa mira a far camminare i primi astronauti umani sulla superficie lunare dal 1972. L’obiettivo principale è dimostrare che le reti terrestri possono soddisfare le esigenze di comunicazione delle future missioni spaziali, come afferma Nokia. La rete consentirà agli astronauti di comunicare tra loro e con il controllo della missione, oltre a controllare il rover a distanza e trasmettere in tempo reale video e dati telemetrici alla Terra.

Una volta operativa, la rete 4G lunare potrebbe aprire nuove possibilità per la ricerca spaziale e la presenza umana sul nostro satellite. Gli astronauti potranno sfruttare la rete per comunicare in modo più efficiente e sicuro, migliorando la loro capacità di condurre esperimenti e analizzare il terreno lunare. Inoltre, la rete mobile 4G fornirà un fondamentale supporto alle missioni spaziali future, comprese quelle che prevedono l’esplorazione di altri pianeti e l’espansione dell’attività umana nello spazio.