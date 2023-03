Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso di contenuti in streaming Netflix starebbe lavorando ad una nuova funzionalità che permetterebbe di giocare vari titoli sulle Smart TV.

Vi starete chiedendo come farete a giocare senza gamepad… Netflix ha pensato anche a quello. Potrete infatti utilizzare il vostro Apple iPhone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix vuole lanciare un gioco per TV

Ormai è passato poco più di un anno dal lancio di Netflix Games, con l’idea di offrire nuove forme di intrattenimento agli abbonati. Netflix riferisce che i giochi disponibili finora sono 50, altri 40 sono in arrivo entro la fine dell’anno e 70 sono in fase di sviluppo con suoi partner. Bloomberg riferisce che da codice presente nell’app Netflix si evince dell’arrivo di Netflix Games per le TV e che l’iPhone potrebbe essere usato come gamepad, permettendo quindi di giocare anche sulla TV e non solo su smartphone e tablet.

L’idea di usare l’iPhone come controller non è nuova: Apple lo fa con l’app Apple TV Remote, permettendo di controllare una Apple TV o una smart TV compatibile con AirPlay usando un iPhone o iPad anche come controller per giochi. Il concetto di Netflix Games è simile a quello di Apple Arcade incluso con l’abbonamento a Apple One.

Netflix ha anche riferito di voler esplorare i giochi cloud, così da poter giocare in futuro la propria libreria anche su computer, Smart TV e persino console. Al momento, però, il suo focus è principalmente il mobile. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli a riguardo.