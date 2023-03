Netflix è SUPER, le 3 SERIE TV più belle del momento per gli utenti

Dopo aver visto anche altre proposte da parte della concorrenza, non si può che ricadere sempre su Netflix in quanto al mondo della TV in streaming. Infatti il colosso, oltre ad a portare tanti nuovi cambiamenti, ha deciso di concentrarsi sulle produzioni di maggior successo, come del resto tutti si aspettavano già.

Diversi contenuti usciti da poco al cinema, diventano molto spesso d’attualità tra le pagine di Netflix, come è accaduto nel caso dei film. Infatti, con grande sorpresa del pubblico, è già disponibile, peraltro al primo posto della classifica dei film in Italia, Space Jam A new Legacy, praticamente il sequel di quanto visto con Michael Jordan ormai più di vent’anni fa.

Netflix in questo momento è l’azienda più interessante, ci sono tre serie TV che stanno portando gli utenti ad utilizzare la piattaforma ogni giorno

Passando però alle serie TV, non possono passare in osservati i contenuti che sembrano aver catturato alla grande l’attenzione del pubblico. Al primo posto c’è la nuova produzione di Netflix che si chiama The Night Agent, la quale resiste alla grande in prima posizione ormai da qualche giorno. A seguire non può mancare Mare Fuori, in attesa della terza stagione in arrivo. Al secondo posto invece si posiziona Anime False.

Ricordiamo che a breve ci saranno grandi novità riguardanti il mese di aprile che è ormai alle porte. Arriveranno infatti delle nuove serie tv ma anche dei film mai visti su Netflix, i quali potranno dunque farvi appassionare durante questi primi giorni primaverili.