Lenovo ha in questi giorni presentato al mondo i nuovi laptop della serie Yoga, tantissimi modelli ispirati al mondo dei creator, con i quali gli utenti potranno a tutti gli effetti godere di prestazioni elevate, godendo di una buona versatilità, ma anche di un design assolutamente elegante e leggero.

I modelli ufficialmente presentati sono davvero tantissimi, parliamo infatti di Lenovo yoga Pro 9i (da 16 e 14,5 pollici), Yoga Pro 7i e Yoga Pro 7, Yoga 7 (nella versioni da 14 e 16 pollici), Yoga Slim 6, Yoga Slim 7 e Yoga 7i (nelle versioni 14 e 16 pollici). Sono tutti dispositivi pensati per i professionisti della creatività digitale, con processori di ultima generazione, ma anche batterie che possono garantire una buona usabilità lontano dalla presa a muro, apposta per il lavoro in mobilità.

Lenovo, tanti nuovi notebook nella serie Yoga

Il modello principe della nuova serie è sicuramente il Lenovo Yoga Pro 9i, un prodotto caratterizzato dalla presenza di Lenovo X Power, un display PureSight Pro, ed una tastiera molto più liscia e rapida da utilizzare, che risulta essere perfetta per godere di una digitazione di ottimo livello. Sulla superficie sono presenti 4 microfoni, che offrono una resa quasi stereo nelle vostre videochiamate, ma anche ben 6 altoparlanti con la presenza di due subwoofer, che promettono contenuti quasi al livello di speaker professionali.

Scendendo verso Yoga Pro 7 e Pro 7i, troviamo due laptop da 14,5 pollici con una serie di specifiche di ottimo livello, accoppiate con schede grafiche dedicate del calibro di Nvidia RTX 3050 o 4050, in modo da poter godere di ottime prestazioni. Gli utenti che sono invece alla ricerca di un buon convertibile potranno acquistare il Lenovo Yoga 7, con la sua capacità di piegarsi di 360 gradi offre una buonissima versatilità, con modalità Tablet di Windows11 e proporzioni 16:10 sullo schermo OLED.

Per ultimo, il Lenovo Yoga Slim 7, è un prodotto molto leggero, che fa anche dell’eleganza uno dei suoi punti di forza, accoppiato con processore AMD Ryzen 7000, ed una maggiore protezione degli occhi con certificazione Tuv Rheinland Low Blue Light e Eyesafe.