Il segretario per l’energia Jennifer Granholm ha annunciato che gli scienziati che stanno dietro al progetto della fusione nucleare hanno ottenuto una reazione con un guadagno netto di energia, ed è la prima volta che succede.

La fusione nucleare è stata ampiamente vista come la balena bianca dell’energia: è priva di carbonio e può garantire un’energia quasi illimitata. E proprio qualche mese fa, il National Ignition Facility presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California ha raggiunto il traguardo.

“Gli scienziati hanno lottato per dimostrare che la fusione può rilasciare più energia di quanta ne sia stata usata all’inizio per creare la reazione, e i ricercatori di Lawrence Livermore sembrano aver finalmente e assolutamente infranto questo obiettivo vecchio di decenni“, Arthur Turrell, vicedirettore del Regno Unito per le statistiche nazionali, ha twittato.

“Questo risultato sperimentale elettrizzerà gli sforzi per alimentare il pianeta con la fusione nucleare, in un momento in cui non abbiamo mai avuto più bisogno di una fonte abbondante di energia priva di carbonio“, ha aggiunto.

Un risultato senza precedenalmenti

Gli ingegneri di Livermore hanno schierato enormi laser contro una pallina di plasma di idrogeno per raggiungere il traguardo. La reazione ha creato circa 2,5 megajoule di energia, superando i 2,1 megajoule necessari per alimentare i laser, ha riferito il Financial Times.

Gli scienziati stanno ancora analizzando i dati. Secondo quanto riferito, la produzione di energia superiore al previsto ha danneggiato gli strumenti diagnostici, rendendo più difficile l’esecuzione dell’analisi.

Sfruttando processi simili a quelli che alimentano il Sole, la fusione nucleare comporta la fusione di due o più atomi insieme, a differenza della fissione nucleare, che comporta la scissione degli atomi. La fusione è stata a lungo ricercata perché teoricamente può produrre grandi quantità di energia senza scorie nucleari come i processi di fissione osservati nelle centrali nucleari convenzionali. Il processo è anche privo di carbonio.