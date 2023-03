Kena Mobile, le nuove offerte pazze con 230GB distruggono Vodafone

Kena Mobile, gestore virtuale che si poggia sulla rete di TIM, è in questo momento una delle realtà migliori per quanto riguarda la telefonia mobile.

Proprio per tenere testa ai grandi gestori che pian piano stanno riuscendo a promuovere le loro offerte come mai prima d’ora, i provider virtuali hanno alzato le barricate. Ci sono infatti diversi gestori di questa branca che stanno proponendo soluzioni dai prezzi davvero irrisori rispetto al solito. Ci sono infatti i contenuti in quantità industriale con costi mensili ridotti al minimo storico.

Kena Mobile è in questo momento il gestore più interessante: la sua offerta da 230 giga costa solo 9,99 euro al mese per sempre

Quando si parla di Kena Mobile, il richiamo del risparmio risulta abbastanza chiaro, proprio come è possibile vedere a prendo semplicemente il sito ufficiale. Le offerte che meritano un occhio in più sono certamente quelle più in vista, ovvero la prima da 6,99 e quella da 9,99 € al mese.

Per quanto riguarda la prima soluzione che dura per sempre allo stesso prezzo, esattamente come la seconda, ci sono minuti senza limiti verso tutti con 500 messaggi verso tutti e 130 giga di connessione dati in rete 4G+.

La seconda offerta che costa invece 9,99 € risulta un vero e proprio regalo. Pagando infatti solo 3 € in più rispetto all’offerta citata poche righe più in alto, sarà possibile avere molto di più. Infatti le persone che sottoscrivono quest’offerta, potranno avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 messaggi verso tutti ma soprattutto 230 giga in connessione 4G+.