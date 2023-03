ho. Mobile è FOLLE, 200GB per navigare distruggono Kena Mobile

I gestori virtuali sono arrivati ormai a monopolizzare il mondo della telefonia mobile, contrariamente a quanto si pensava in passato. Il futuro sembrava infatti prendere ad appannaggio dei grandi gestori di telefonia mobile, quelli più famosi come Vodafone, TIM e compagnia. Adesso invece i provider virtuali riescono a farsi spazio con tante offerte interessanti che portano sempre più contenuti a far parte della vita degli utenti. Inoltre un grande vantaggio è corrisposto proprio dal prezzo di vendita, il quale non solo risulta basso, ma dura anche per sempre. ho. Mobile pare al momento essere una delle soluzioni più scelte dal pubblico, il quale vuole infatti avere tutto con uno gestore virtuale che si appoggia alla performante rete di casa Vodafone.

ho. Mobile è in questo momento il provider virtuale più interessante: ecco 200 giga a soli 9,99 euro al mese per sempre

Al momento uno dei gestori più interessanti risulta essere senza ombra di dubbio ho. Mobile. Le sue offerte sul sito ufficiale parlano chiaro visti i prezzi e soprattutto i giga per navigare sul web, ma l’attenzione sarebbe totalmente dirottata su una promozione mobile in particolare.

Come racconta la pubblicità che scorre in TV tutti i giorni ma soprattutto il primo richiamo che troverete all’apertura del sito ufficiale, potete avere tutto per soli 9,99 € al mese. All’interno dell’offerta in questione ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori con messaggi senza limiti verso tutti. La promo termina con la ciliegina sulla torta, ovvero 200 giga in connessione 4G+ fino alla velocità di 60 Mbps. Ricordiamo che l’attivazione e la consegna della scheda risultano gratis, per cui non ci saranno costi aggiuntivi. Inoltre il prezzo mensile dell’offerta durerà per sempre senza rimodulazioni.