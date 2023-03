Euronics distrugge Unieuro con offerte sugli smartphone al 70%

Il nuovo volantino del marchio Euronics sta interessando molto da vicino svariati utenti, i quali per pochi euro possono portare a casa prodotti di un livello eccezionale. Ovviamente l’azienda propende su tutti quei prodotti che riguardano la linea della tecnologia ed in particolar modo dell’elettronica di consumo, con computer, notebook, Smart TV, smartphone e molto altro ancora.

Basta solo iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale che conta al suo interno un numero di oltre 80.000 utenti attivi. Per entrare gratuitamente e godersi le migliori offerte oltre che i più grandi i codici sconto, bisogna solo cliccare qui.

Euronics distacca nettamente la concorrenza con il suo nuovo volantino di marzo che volge ormai al termine, ecco i prezzi migliori

Euronics vuole dare il suo contributo, mettendo in seria difficoltà tutte le altre aziende che stanno cercando di fare lo stesso. Del resto è risaputo che il volantino di questa azienda è sempre uno dei più attesi, visti i prezzi che arrivano. In particolar modo questa volta si potrà parlare di uno smartphone, ovvero l’iPhone 14 di Apple che nella versione da 128 giga arriva con un prezzo al pubblico di 989 €. A seguire ecco anche una proposta nel mondo delle Smart TV, con il colosso LG che propone una televisione con un’ampiezza da 55 pollici e con una risoluzione in 4K ad un prezzo di soli 399 euro.

Finisce però qui, visto che se vi serve un notebook dalle grandi prestazioni, potrete optare per una soluzione molto interessante. Si tratta del nuovissimo HP VICTUS, il quale arriva con una configurazione di tutto rispetto. Al suo interno infatti ecco 512 giga di memoria interna di tipo SSD, 16 giga di memoria RAM e un processore i7 con scheda grafica NVIDIA RTX 3050 ad un prezzo al pubblico pari a 999 euro.

Ricordiamo che sono disponibili anche finanziamenti sfruttando i tassi TAN e TAEG allo 0%.