Esselunga è impazzita oggi, le migliori offerte smartphone sul volantino

Tutti gli utenti che stanno cercando delle nuove soluzioni nel mondo dell’elettronica, non avranno più bisogno di recarsi sempre nei soliti magazzini. Alcune aziende che da sempre vendono beni di prima necessità, hanno deciso di dedicare parte della loro produzione all’elettronica di consumo e soprattutto al mondo degli elettrodomestici. Esselunga è una delle aziende più blasonate sul territorio italiano, soprattutto a partire dal centro Italia in su. Molti utenti riferiscono di avere questo supermercato nelle proprie grazie da tempo, soprattutto da quando sono arrivati i nuovi prodotti del mondo dell’elettronica.

Esselunga sorprende con due articoli straordinari appartenenti al mondo degli elettrodomestici e della telefonia, ecco i prezzi

Questa volta infatti le offerte sono ancora più interessanti visto che trattano alcuni dispositivi che qualcuno non avrebbe mai pensato di trovare negli scaffali di Esselunga. Oltre a trovarli anche sul sito online, è possibile recarsi in Store e acquistarli subito, senza dover attendere l’arrivo a casa.

A rubare l’attenzione del pubblico questa volta ci sono rispettivamente uno smartphone è un elettrodomestico ormai molto richiesto in cucina. Parlando del primo, è un dispositivo di uno dei più grandi brand in assoluto nel mondo della telefonia, ovvero Samsung. Il nuovissimo Galaxy A04S arriva ad un prezzo al pubblico pari a 139,90 euro. Per quanto riguarda invece l’altro oggetto, si tratta di una friggitrice ad aria della capienza di 1,5 litri. Il prezzo è di 64,99 euro.