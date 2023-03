Se hai deciso di buttare alcune delle tue vecchie cose, magari per far spazio in garage o perchè hai deciso di non averne più bisogno, dovresti prima controllare se stai gettando roba di valore.

Ci sono infatti molti oggetti che oggi sono diventati “rari” oltre che vintage e che potrebbero farti guadagnare migliaia di euro se venduti al giusto offerente. Ecco alcuni esempi:

Libri della prima edizione

Se hai una pila di vecchi libri a casa, potrebbe valere la pena dare un’occhiata alle pagine del copyright (di fronte ai frontespizi) per vedere se qualcuno di essi è una prima edizione.

L’editore può indicare con le parole “prima edizione” o “prima stampa“, oppure puoi controllare la sequenza dei numeri. Se c’è un “1” in qualsiasi punto della sequenza, o se la data sul copyright e sul frontespizio corrisponde, è probabile che si tratti di una prima edizione.

Naturalmente, non tutte le prime edizioni saranno molto preziose. Libri rari e “classici” come Orgoglio e pregiudizio, Lo Hobbit, Il grande Gatsby e Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie tendono a raggiungere i prezzi più alti all’asta. Il libro più costoso mai venduto è stato il Codex Leicester di Leonardo da Vinci nel 1994 per 53,5 milioni di dollari (al netto dell’inflazione).

Ornamenti

Una scatola di ornamenti vintage in buone condizioni potrebbe valere centinaia di euro. Quelli più apprezzati dai collezionisti sono i “kugeln” tedeschi o sfere di vetro soffiato a mano.

Questi furono prodotti per la prima volta durante il periodo Biedermeier e son fatti di vetro estremamente spesso, colorato con piombo o nitrato d’argento e sormontato da un cappuccio di bronzo. Poiché erano così pesanti, erano appesi al soffitto, invece di essere appesi all’albero di Natale.

Questi kugeln tedeschi sono piuttosto rari da trovare. Tuttavia, ornamenti ancora più recenti, ad esempio gli ornamenti Hallmark Keepsake degli anni ’70 e ’80, possono valere bei soldi per i collezionisti.

Alberi di Natale in ceramica

Gli alberi di Natale in ceramica, grandi negli anni ’60 e ’70, sono stati considerati “kitsch” per molti decenni, ma ora stanno tornando come decorazioni natalizie alla moda. Questi alberi tendono ad essere in ceramica verde o bianca con luci in plastica, che sono illuminate da una lampadina all’interno. Alcuni ruotano o addirittura riproducono musica.

Alcuni acquirenti sono disposti a pagare da anche 1000 euro per averne uno.