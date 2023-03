CoopVoce è il provider da battere, distrutta TIM con la EVO da 150GB

Ci sono alcune aziende che sono riuscite ad ottenere lo scettro direttamente dagli utenti, i quali sembrano fidarsi ciecamente. Il caso più eclatante è sicuramente quello del provider virtuale CoopVoce, il quale, secondo il pubblico, sarebbe quello più affidabile. Infatti tutti hanno riferito di non aver mai ricevuto brutte sorprese dopo aver sottoscritto una delle sue offerte mobili, molte delle quali ancora disponibili sul sito ufficiale.

CoopVoce non ha più nulla da nascondere: il provider è uno dei migliori grazie alle sue promo EVO, ecco la 150

Partendo dalla prima, quella più importante che peraltro è arrivata da poco più di un mese, c’è davvero tutto al suo interno. Stiamo parlando della nuovissima EVO 150, la quale per prezzo va a sostituire di diritto la vecchia EVO 100. Al suo interno tutti gli utenti che scelgono di sottoscriverla potranno trovare il massimo dei contenuti disponibili. Infatti sottoscrivendola, ecco che farete vostri minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 messaggi verso tutti e 150 giga per navigare in Internet sfruttando la connessione 4G+. Il prezzo mensile consiste attualmente in soli 8,90 € al mese.

C’è poi anche un’altra grande novità che riguarda molto da vicino un’altra offerta, quella dedicata a coloro che non hanno bisogno della connessione ad Internet. Talvolta diversi utenti hanno deciso di non sottoscriverla visto che al suo interno non c’era neanche un solo giga. Adesso però la situazione è diversa, visto che CoopVoce ha scelto di rivederla completamente. I contenuti restano gli stessi per quanto riguarda messaggi e minuti per le telefonate verso telefoni fissi e mobili, restando dunque illimitati. La grande novità riguarda invece la connessione ad Internet che ora sarà possibile con un contributo di 5 giga in 4G+. Il prezzo resta sempre lo stesso, ovvero solo 4,90 euro al mese per sempre. Trovate tutte le informazioni dettagliate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.